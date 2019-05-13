В Киеве ограбили 18-летнюю девушку. Сделала это женщина, которая представилась гадалкой и пообещала снять порчу, а вследствие - обманом завладела золотыми украшениями потерпевшей и скрылась в неизвестном направлении, сообщает "Информатор".

Девушка сразу же обратилась в полицию. В ходе следствия удалось выяснить, как все было: на улице к потерпевшей подошла женщина и спросила, как пройти по какому-то адресу. Во время общения злоумышленница сообщила, что на девушке "порча", но ее можно снять за какие-то вещи, поэтому она предложила девушке отдать ей ненадолго золотые украшения, которые пообещала вернуть. Девушка сняла с себя золотую цепочку с подвеской и кольцом, а когда пришла в себя, то женщины уже не было, поэтому за помощью обратилась в полицию.

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Правоохранители зафиксировали данный факт и начали поиск злоумышленницы. Потерпевшая подробно описала незнакомку, поэтому в ходе розыска полицейские быстро задержали жительницу Киевской области.

"Гадалкой" оказалась 26-летняя злоумышленница.

По данному факту начали уголовное производство по части второй статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Правоохранители также проверяют причастность псевдогадалки к совершению аналогичных преступлений.

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