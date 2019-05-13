За месяц в Украине выросла стоимость социальных продуктов питания, передает "УНН".

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В апреле, по сравнению с мартом, больше всего подорожали овощи - на 12,6%. Также, выросли цены на макаронные изделия - на 0,6%, на рыбу и продукты из рыбы - на 0,7%, масло - на 0,7%.

Также прибавили в цене сыр и творог - на 0,3%. При этом, некоторые социальные продукты питания подешевели. К примеру, молоко - на 0,2%, масло подсолнечное - на 0,2%, фрукты - на 1%, сахар - на 0,5%, яйца - на 11,1%.

Ранее сообщалось, что будет дорожать в Украине больше всего.