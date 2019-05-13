Люди, страдающие от периодического повышения давления - "мягкой" гипертонии - могут его нормализовать несколькими простыми способами. При умеренной и тяжелой гипертензии они также актуальны, но в сочетании с медикаментозной терапией, передает golos.ua.

Первый способ заключается в правильном рационе. Например, DASH-диета способна нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за 14 дней.

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Главная составляющая диеты - овощи, фрукты и крупы. Также можно есть нежирные молочные продукты, белое мясо птицы, рыбу.

Еще один вариант заключается в отдыхе. Следует хотя бы раз в день устраивать себе разгрузки. Подойдет любой способ : медитация, прогулка в одиночестве. Также рекомендуется отказаться от соли, алкоголя и начать худеть - избыточный вес провоцирует высокое давление.

Однако если давление поднялось до критической отметки, то испытывать альтернативные методы, однозначно, не стоит, предупреждают специалисты.

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