Диетологи назвали простой способ похудеть к лету [ Редактировать ]
Американские диетологи дали простой совет тем, кто хочет похудеть к лету, сообщает CNN.
Диетолог Кери Ганс порекомендовали людям, которые пытаются сбросить лишний вес, пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. По ее словам, жвачка может помочь избавиться от желания перекусить "чем-то сладеньким".
При этом диетологи отмечают, что полностью от перекуса отказываться не стоит, но нужно выбирать более полезные продукты.
Ранее сообщалось, как бороться со вздутием живота, а также как вино помогает в похудении.
по теме
Кому нельзя делать вакуум живота
Перед тем, как приступить к выполнению вакуума, нужно знать когда стоит воздержаться от этого упражнения
Правильное питание: основные принципы и правила
Если вы хотите похудеть, а спорт не дает нужных результатов, то стоит подключить правильное питание
Какие продукты можно есть после истечения срока годности
При правильном хранении еда может быть пригодной к употреблению гораздо дольше
Какими продуктами можно заменить лук
И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что лук можно заменить на полезные и питательные продукты
Как похудеть после праздников: советы диетологов
Приводить тело в форму необходимо взвешено и постепенно, напоминают диетологи
Как бросить курить: продукты, которые помогут избавиться от привычки
Ни для кого не секрет, что никотин вредит нашему организму. Однако для многих людей это не является причиной для отказа от него. Тем, кто все же решаются на этот шаг, приходится нелегко, так как отучить организм от воздействия никотина весьма сложно. Важную роль в этом вопросе играет и питание человека