Американские диетологи дали простой совет тем, кто хочет похудеть к лету, сообщает CNN.



Диетолог Кери Ганс порекомендовали людям, которые пытаются сбросить лишний вес, пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. По ее словам, жвачка может помочь избавиться от желания перекусить "чем-то сладеньким".

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При этом диетологи отмечают, что полностью от перекуса отказываться не стоит, но нужно выбирать более полезные продукты.

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