В Кропивницком психбольной изрезал мужчину [ Редактировать ]
В Кропивницком человек с возможными нарушениями психики травмировал гражданина. Предварительно, пострадавший получил непроникающее ножевое ранение, сообщает "УНН".
Местонахождение нападающего установили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что мужчина зверски расправился с товарищем, а также под Киевом наркоман напал на мужчину с ножом.
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