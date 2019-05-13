Масштабні військові навчання в акваторіях одразу трьох морів розпочала Туреччина.

У маневрах, що проходять у Чорному, Егейському та Середземному морях, задіяні 131 корабель, 57 літаків та понад 20 тисяч військовослужбовців. Як повідомило командування військово-морських сил, мета навчань - відпрацювати координацію дій на суходолі та в морі.

Окрім того, запланована перевірка систем протиповітряної оборони Туреччини. Маневри триватимуть до 25 травня.