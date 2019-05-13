Туреччина розпочала масштабні військові навчання у трьох морях [ Редактировать ]
Масштабні військові навчання в акваторіях одразу трьох морів розпочала Туреччина.
У маневрах, що проходять у Чорному, Егейському та Середземному морях, задіяні 131 корабель, 57 літаків та понад 20 тисяч військовослужбовців. Як повідомило командування військово-морських сил, мета навчань - відпрацювати координацію дій на суходолі та в морі.
Окрім того, запланована перевірка систем протиповітряної оборони Туреччини. Маневри триватимуть до 25 травня.
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