Сергій Каплін назвав варіанти вирішення проблеми заборгованості перед українцями [ Редактировать ]
2 мільярди гривень соціальних виплат держава заборгувала українцям. Понад три місяці Фонд соціального страхування не відшкодовує лікарняні та декретні. У парламентському комітеті з питань соцполітики пропонують погасити заборгованість за рахунок збільшення Єдиного соціального внеску. Там сьогодні провели шосту термінову нараду з цього питання.
"Сложилась экстренная ситуация, когда на протяжении третьего месяца правителество не реагирует на то, что бюджет Фондов социального страхования, можно сказать, абсолютно пустой и на гране банкротства. Завтра мы обращаемся к спикеру парламента, обращаемся к премьер-министру с требованием срочно принять меры", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Шосте вже засідання я проводжу із цієї проблематики і я все рівно доб’юся, щоб було видно системне рішення. Я вважаю, що потрібно частину із ЄСВ на ці потреби, на фонд, щоби ті, хто найменш захищений, кого спіткало горе, хто помер, хто народив дитинку для своєї сім’ї, або хто захворів, вони могли автоматично отримати ці гроші", - говорить Сергій Каплін, В.О. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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