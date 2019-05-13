Рейс до Брюсселя замість Москви. Американський держсекретар Майк Помпео, який в рамках свого візиту мав прибути сьогодні до російської столиці, несподівано поміняв плани. Що означає його відмова? І навіщо в принципі глава Держдепу збирався у Росію? Дмитро Анопченко розкаже докладніше.

Сьогоднішній день головний дипломат Америки дійсно мав провести в Москві. У програмі, яку довго і складно узгоджували, - зустріч з американськими дипломатами, які працюють в Росії, бізнес-лідерами та учасниками американських навчальних програм. А потім офіціоз - покладання квітів до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Але несподівано Держдеп повідомив - плани помінялися.

Щоб зрозуміти, наскільки різко все змінили - досить сказати, що повідомлення про скасування Московської частини візиту, глава прес-служби Держдепартаменту розіслала журналістам електронною поштою лише сьогодні о 7.42 ранку. Підтвердивши - Помпео таки у Москву не летить, по дорозі з Вашингтона зупиниться для переговорів у Брюсселі. Але частина його "російської програми", що стосується переговорів у Сочі залишається в силі. І миттєво дала привід для розмов - що це? Збій в логістиці або дипломатичний маневр?

Сьогоднішні імпровізовані переговори в Брюсселі присвятять Ірану. Конфлікт загострюється і загрожує перерости у військове протистояння. І Помпео потрібні не просто запевнення в підтримці, а конкретні обіцянки від перших осіб ЄС, які дадуть віч-на-віч. Тому буде розмова із першими особами МЗС ключових партнерів - Британії, Франції та Німеччини, а також із главою дипломатії ЄС Федеріко Могерріні. А далі зі столиці Євросоюзу держсекретар попрямує у Сочі. Де матиме переговори із російським міністром Лавровим. І, якщо вони пройдуть успішно, то і з Путіним.

Що означає скорочення програми і скасування московської частини візиту - єдиної думки немає. Одні дипломати кажуть - з логістикою останнім часом все погано. Наприклад, 7 травня замість поїздки у Берлін, де Майка Помпео чекали і Хайко Маас, і Ангела Меркель, - Держсекретар полетів до Багдада. І скасування перемовин не просто в останній момент, а за кілька годин до зустрічі, коли все було вже підготовлено, образило пунктуальних німців. Але це, при всій складності стосунків із Берліном, більше схоже на "накладку". Інший високопоставлений дипломат сказав мені, - сьогоднішня відмова - дещо інша. Рішення не відвідувати Москву і відмовитися від урочистостей, окрім усього, ще все-таки й сигнал Кремлю.

Мовляв, таким чином Держсекретар показав силу, продемонстрував, що в переговорах Москва повинна бути зацікавлена ​​більше, ніж він сам. І що Лаврову, а можливо - і Путіну, варто піти на поступки. У тому числі під час обговорення двох головних питань цих російських зустрічей: "контролю над озброєннями" і "регіональних конфліктів". Серед яких - уточнивши, про що саме буде розмова, - у Держдепі назвали "Україну, Венесуелу, Іран, Сирію і Північну Корею".