В столице проведут "Кубок мэра Киева-2019" [ Редактировать ]
Киев готовится к проведению международного турнира по мини-футболу "Кубок мэра Киева-2019". Последние приготовления обсудили на совещании под председательством первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
"Мини-футбол, по моему мнению, сейчас один из самых массовых видов спорта. Город уже имеет опыт проведения массовых мероприятий. В прошлом году летом мы принимали чемпионат Европы по мини-футболу, в котором приняли участие 20 лучших сборных Европы. Именно тогда и болельщики, и участники имели возможность оценить качество проведения мероприятия ", - отметил Николай Поворозник и напомнил, что по результатам турнира "Гидропарк-Арену" признан одним из лучших в Европе стационарных стадионов для массового мини-футболу.
По его словам, проведение "Кубка мэра Киева-2019" запланировано на День Киева.
"В турнире примут участие команды Англии, Швейцарии, Ирландии, Молдовы, Румынии и Украины. Он может стать для нас всех тренировкой перед проведением Чемпионата мира по мини-футболу среди мужчин и женщин в Киеве в 2021 году. Ведь уже 30 июня исполнительный комитет WMF проведет финальное голосование и объявит город-хозяин чемпионата ", - отметил Николай Поворозник.
Он отдельно отметил, что спортивные мероприятия, в первую очередь, это продвижение города.
"После удачно проведенных спортивных ивентов часто наблюдается увеличение туристов из тех стран, представители которых принимали в них участие. Поэтому кроме результатов финального голосования по Чемпионату мира, мы ожидаем новых гостей со всего мира ", - подытожил Поворозник.
Ранее мы писали о том, что ФИФА запретила футбольному агенту работать во всем мире.
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