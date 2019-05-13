Від якої стихії потерпають Сполучені Штати? Хто став лауреатом цьогорічної кінопремії Bafta? Та який подарунок приготував "Дісней" до народження первістка принца Гаррі? Про це та інше в нашому огляді.

Потужні зливи обрушилися на південні штати США. У деяких містах швидкість вітру сягала ста тридцяти кілометрів за годину. Буревій повиривав дерева, - вони впали на лінії електропередачі. У деяких будинках позривав дахи. У штаті Міссісіпі злива спричинила повені. До місця стихійного лиха доправили рятувальників. Вони евакуювали більше як тисячу родин. Місцева влада підраховує збитки.

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До сімдесяти семи зросла кількість жертв циклону "Фані". Він охопив Індію та Бангладеш ще напочатку травня. Рятувальні служби знайшли тіла під завалами будинків. У регіонах, де циклон завдав найбільшої шкоди - продовжують працювати екстрені служби. Вони розбирають уламки й шукають зниклих безвісти. Понад 10 тисяч родин перебувають у тимчасових таборах.

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Потужні підземні поштовхи відчули жителі на кордоні Коста-Ріки й Панами. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Епіцентр землетрусу зафіксували на глибині 19 кілометрів. Стихія вщент зруйнувала два житлових будинки, ще два частково пошкоджені. Місцева влада підраховує збитки.

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Затоплені селища. Десятки тисяч евакуйованих людей. Парагвай потерпає від потужних злив. Негода накрила країну напередодні. Під водою опинилися десятки населених пунктів, затопило дороги. Місцева влада змушена була вивезти із зони лиха понад 24 тисячі людей. Усі вони зараз - у тимчасових таборах. Працівники служби цивільного захисту забезпечили евакуйованих харчами й ліками.

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У Лондоні роздали кінопремії Bafta. Це - аналог американської "Еммі". Нагороди вручають за досягнення в галузі телевезійних мистецтв. Офіційна частина церемонії традиційно відбулася в концертному залі "Альберт Хол". Переможцем у номінації "найкращий актор" став Бенедикт Камбербетч. Омріяну статуетку отримала й акторка Джоді Комер за найкращу жіночу роль. Найкращий серіал року - "Убиваючи Єву".

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Компанія "Дісней" зробила подарунок герцогові та герцогині Сассекським. До народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі, аніматори намалювали мультфільм про Вінні Пуха. Це улюблений персонаж Меган. У короткометражному ролику кумедний ведмедик виходить із казкового лісу і прямує до Віндзорського замку, щоб привітати подружжя з народженням малюка. Первісток королівської родини з'явився на світ 6 травня.

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"Хто хоче стати мільйонером" по-аргентинськи. Науковець, яка займається вивченням і лікуванням раку молочних залоз пішла на відому передачу, щоб заробити гроші на майбутні дослідження. І відразу виграла 10 тисяч доларів. Жінка розповідає - вдалася до такого через те, що влада істотно скоротила фінансування медицини. Тож відправила лист у редакцію, в якому пояснила, навіщо їй гроші. І вже через тиждень її запросили на проект, де вона продемонструвала свої знання.