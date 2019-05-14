Встреча Путина и Трампа: в России сделали заявление [ Редактировать ]
Вашингтон пока не выходил с инициативой проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента о его планах встретиться с Путиным в Японии, передает УНН.
"Пока не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - сказал Песков.
По сообщениям агентства Reuters, Дональд Трамп намерен провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится 28-29 июня в Осаке. Также на днях у Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию.
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