55-летняя Лолита Милявская рассказала, что размер пенсии превзошел ее самые смелые ожидания. Известная певица заявила, что деньги пока не тратит, а старательно копит. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Лолита рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время. "Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", - заявила звезда.

Некоторые поклонники раскритиковали Лолиту за то, что она в открытую радуется такой высокой пенсии.

Также исполнительница отметила, что она с мужем начали читать друг другу книги перед сном. Это выглядит, по ее признанию, как в детстве, когда родители читают детям сказки. При этом певица считает, что таким образом успокаиваются нервы.

Кроме того, Лолиту впечатлило творчество молодой американской исполнительницы Билли Айлиш. Девочке всего 17 лет, но, как считает Лолита, она пришла всерьез и надолго.

Ранее скандальная Лолита резко высказалась о победе Зеленского.