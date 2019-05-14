Лолиту жестко раскритиковали за размер начисленной пенсии [ Редактировать ]
55-летняя Лолита Милявская рассказала, что размер пенсии превзошел ее самые смелые ожидания. Известная певица заявила, что деньги пока не тратит, а старательно копит. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.
Лолита рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время. "Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", - заявила звезда.
Спасибо Лере @valeriya, что передала мне эстафету с «удивлялками» за последний год). ⠀ 1! Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло)! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно). ⠀ 2! С мужем @ivanovsport начали читать друг другу перед сном. Как в детстве, наверное, выглядит. Но очень успокаивает нервы! Он мне Цыпкина @alexander_tsypkin, я ему Бабеля). Цыпкин лёгкий и ироничный Питерец. Бабель лёгкий и многогранный Одессит. 3! Слушаю «Бэд бой» Билли Айлиш) Цепляет свежесть, но удручает косноязычие в интервью). Но это проходящее, (я про косноязычие) девочка явно пришла надолго. ⠀ Не стану Вам навязывать ничего из того, что мне пришлось по вкусу, но передать эстафету кому-то надо)! Я бы любимому Невзорову передала, но у него вряд ли есть такое мощное Оружие, как Инстаграм ). Да и вряд ли он знает, что я есть). ⠀ Подскажите, кому передать?))!😘 Передаю всем Вам, пишите на своих страницах, что Вас удивило за последнее время!🤟🤓
Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
Некоторые поклонники раскритиковали Лолиту за то, что она в открытую радуется такой высокой пенсии.
Также исполнительница отметила, что она с мужем начали читать друг другу книги перед сном. Это выглядит, по ее признанию, как в детстве, когда родители читают детям сказки. При этом певица считает, что таким образом успокаиваются нервы.
Кроме того, Лолиту впечатлило творчество молодой американской исполнительницы Билли Айлиш. Девочке всего 17 лет, но, как считает Лолита, она пришла всерьез и надолго.
Ранее скандальная Лолита резко высказалась о победе Зеленского.
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