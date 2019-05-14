На Аляске разбились два самолета [ Редактировать ]
Минимум шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге американского штата Аляска.
Пока неизвестно точное число людей, находившихся в обоих самолетах. По предварительной информации, на борту одного из них было 11 человек, в другом - пять. Удалось спасти 10 человек, которые были немедленно доставлены в близлежащие населенные пункты для оказания медицинской помощи.
Спасатели не уточняют, что именно послужило причиной крушения сразу двух самолетов. Не исключается версия того, что они могли столкнуться в воздухе.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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