Во вторник, 14 мая, погода в Украине в большинстве областей будет сухой, дожди с грозами ожидаются только на западе, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах

На востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

В центральных регионах днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

На юге днем от +20 до +25, ночью от +11 до +13.

В Крыму днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +17 до +22, ночью от +9 до +11.

В северных областях без осадков, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

Погода в Киеве

В столице Украины 14 мая сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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