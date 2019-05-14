В Украине ударит "жара" [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая, погода в Украине в большинстве областей будет сухой, дожди с грозами ожидаются только на западе, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Прогноз погоды в регионах
- На востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.
- В центральных регионах днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.
- На юге днем от +20 до +25, ночью от +11 до +13.
- В Крыму днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.
- На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +17 до +22, ночью от +9 до +11.
- В северных областях без осадков, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.
Погода в Киеве
В столице Украины 14 мая сухо и малооблачно, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на лето-2019. А также читайте, сколько будут отдыхать украинцы в июне.
по теме
Украине грозит дефицит сахара
Производство сахара в Украине в 2018-2019 мг уменьшилось на 15%
Синоптики ошарашили прогнозом погоды на выходные
Погода в Украине 11−12 мая будет дождливой, с порывистым ветром и грозами
Погода в Украине: синоптики обещают дожди с грозами
Погода 10 мая в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме восточных и части южных регионов
На Украину движется мощный циклон
Больше всего действие циклона ощутят жители западной части Украины
В Киеве затопило "Черниговскую" (видео)
В понедельник, 6 мая, в Киеве из-за сильных дождей затопило оживленную дорогу возле метро "Черниговская"