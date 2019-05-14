Доходы общего фонда госбюджета за первые три месяца 2019 года составили 178,2 млрд грн, что на 8,9% или на 16 млрд гривен меньше от плана на период. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", комментируя итоги выполнения бюджета в первом квартале. По его словам, Счетная палата уже заявила о нарастании рисков выполнения бюджета по итогам года.

"Выполнение госбюджета в первом квартале провалено. Почти 9% доходов не собрано. Это создает серьезные риски, что и весь госбюджет 2019 года будет провален, о чем уже заявляет Счетная палата. Чем дольше сохранятся у власти назначенцы прошлого режима, тем больше вероятность того, что доходы украинских граждан не вырастут даже на те минимальные проценты, которые заложены в бюджет нынешнего года", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что расходы общего фонда госбюджета в I квартале недовыполнены на 9% или на 21,1 млрд грн. Несколько десятков бюджетных программ не получили и половины финансирования, запланированного на период. В результате не выполняется ряд программ социальной поддержки, централизованной закупки лекарств, поддержки экономики, развития регионов.

При этом низкие показатели выполнения бюджета отмечаются на фоне замедления экономического роста. По оценкам Минэкономразвития, темпы роста реального ВВП в первом квартале замедлились до 2,2% (против 3,3% в первом квартале 2018 года и в целом за прошлый год). Негативную динамику демонстрируют промышленность (минус 0,9% за первый квартал) и оптовая торговля (минус 5,5%).

"Ожидать действий по стимулированию экономического роста от тех, кто пять лет уничтожал промышленность, бессмысленно. Все, что сейчас нужно, - чтобы эти "менеджеры" в кавычках быстрее ушли. К власти должны прийти профессионалы, которые имеют опыт восстановления экономики", - резюмировал Сергей Левочкин.