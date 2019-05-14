Уже давно не секрет, что качественный полноценный отдых во время сна очень важен для нашего здоровья и самочувствия. Мы уже не сомневаемся в необходимости хорошего анатомического матраса, а вот о важности подушки задумывается не каждый, и зря.

Выбор подушки влияет на настроение, работоспособность, здоровье. Именно из-за неправильного подбора этого аксессуара мы можем сталкиваться с бессонницей, храпом, болями в спине. Но это не значит, что стоит и вовсе от него отказаться. Наше здоровье и полноценность отдыха зависят от правильного положения позвоночника. Во время сна голове и его шейному отделу очень нужна поддержка. Предлагаем разобраться, как найти "ту самую" подушку, которая сделает ваш сон по-настоящему приятным и здоровым!

Критерии выбора хорошей подушки

Подходить к выбору стоит индивидуально - неправильным шагом будет купить одинаковые аксессуары всем членам семьи. Определившись, вы быстро поймете, что сделали правильный выбор - вы забудете о ночных или утренних просыпаниях с головной болью, ломотой в шее и спине. Выбрать свою подушку можно в интернет-магазине "Подушка". Среди критериев, размеры играют не самую важную роль, можно выбрать привычные для вас. А вот на форму, высоту, жесткость и наполнитель подушки, стоит обратить особое внимание:

детали пошива - убедитесь в прочности шва, отсутствии дефектов. Это очень важно и влияет на срок службы аксессуара;

наполнитель - и у натуральных, и у синтетических наполнителей есть свои преимущества. Первые, конечно, предпочтительны, но могут не подходить аллергикам, к тому же их стоимость не всегда доступна. За синтетическими наполнителями еще и легче ухаживать;

форма - по форме подушки бывают классическими и ортопедическими. У всех свои особенности. Здесь лучше проконсультироваться с врачом, чтобы найти безопасный и даже полезный для себя вариант. Большой популярностью пользуются изделия "с памятью", запоминающие положение вашей головы во время сна;

высота подбирается индивидуально. Хоть и есть стандартные варианты, но желательно, чтобы она равнялась ширине вашего плеча. Хорошей опорой для шеи и головы тех, кто спит на боку, станет жесткая подушка. Мягкая подходит для тех, кто привык спать на животе. Средней жесткости - для любителей сна на спине.

Подобрать идеальную подушку с первого раза удается не всем. Но это тот случай, когда стоит пробовать и экспериментировать, ведь правильный выбор станет залогом комфортного и здорового сна!