В Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая в Киеве произошло массовое ДТП на проспекте Победы. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, там столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей.
"Предварительно, столкнулись около шесть автомобилей. Скорее всего, первый затормозил и дальше по цепочке не успели среагировать. Начинается тянучка. Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП разбились военные, а также что в Киеве на мосту произошло тройное ДТП.
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