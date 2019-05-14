Во вторник, 14 мая в Киеве произошло массовое ДТП на проспекте Победы. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, там столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей.

"Предварительно, столкнулись около шесть автомобилей. Скорее всего, первый затормозил и дальше по цепочке не успели среагировать. Начинается тянучка. Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП разбились военные, а также что в Киеве на мосту произошло тройное ДТП.