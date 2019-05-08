В Днепре произошло смертельное ДТП (фото, видео) [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, около 17:10, в Днепре на Набережной Заводской, 39б, столкнулись Opel и Daewoo. В инциденте пострадали двое мужчин и погибла одна женщина. На месте работает патруль полиции, сообщает "Информатор".
По предварительной информации Opel двигался в сторону Кайдакского моста. Daewoo двигался со стороны моста и поворачивал на улицу Кайдакскую. Обе стороны утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.
В инциденте пострадали оба водителя. Мужчину из Daewoo госпитализировали, мужчине из Opel оказали помощь на месте. Женщина с пассажирского сидения Lanos скончалась на месте. Место аварии оградили конусами. Образовалась пробка в обе стороны.
Ранее сообщалось, что на Волыни в смертельное ДТП попал школьный автобус, а также в Днепре "лоб в лоб" столкнулись два Porsche.
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