В Киеве вспыхнул мощный пожар [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая в 00:37 горело 25-этажное жилое здание в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает "УНН"
Установлено, что пожар возник на 18-м этаже в одной из квартир. В ходе разведки огнеборцы спасли жителя квартиры и передали его работникам скорой медицинской помощи.
В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок квартиры.
На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.
Ранее сообщалось, что под Тернополем горящий гроб покалечил ребенка, а также что под Кировоградом молния подожгла детский сад.
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