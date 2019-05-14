Во вторник, 14 мая в 00:37 горело 25-этажное жилое здание в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает "УНН"

Установлено, что пожар возник на 18-м этаже в одной из квартир. В ходе разведки огнеборцы спасли жителя квартиры и передали его работникам скорой медицинской помощи.

В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок квартиры.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Ранее сообщалось, что под Тернополем горящий гроб покалечил ребенка, а также что под Кировоградом молния подожгла детский сад.