Суд Росії продовжив термін затримання кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" [ Редактировать ]
До 15 серпня перебуватимуть у СІЗО четверо кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір". Запобіжний захід продовжив Таганрозький міський суд. Про це повідоляє "Крим Реалії".
Засідання було закритим, родичам дозволили залишатися тільки під час оголошення рішення. Нагадаю, громадян України затримали під час масових обшуків в анексованому Криму наприкінці березня.
по теме
У Брюсселі пройшла акція на підтримку українських політв'язнів
Дипломати та представники української громади вийшли на одну з найбільш мальовничих площ європейської столиці, тримаючи в руках портрети журналіста Романа Сущенка
Український політв'язень у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів
Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твітері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
Український політв'язень у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів
Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твітері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
Дело Кокорина и Мамаева: главный свидетель выпала из окна
Главный свидетель по делу скандальных футболистов Кокорина и Мамаева выпала из окна
Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії
Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії. Відповідний документ оприлюднено на його сайті