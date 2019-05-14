До 15 серпня перебуватимуть у СІЗО четверо кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір". Запобіжний захід продовжив Таганрозький міський суд. Про це повідоляє "Крим Реалії".

Засідання було закритим, родичам дозволили залишатися тільки під час оголошення рішення. Нагадаю, громадян України затримали під час масових обшуків в анексованому Криму наприкінці березня.