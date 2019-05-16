Весь цей небезпечний мотлох прибиває до берега після зимових штормів

У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають - у репортажі наших кореспондентів.

Щойно світає, ця вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники провіряють спорядження.

"Це льогочний апарат. Через нього производиться".

І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках - важкі та небезпечні знахідки.

"Найбільше всього знаходяться - це каміння. І металеві прути та мішки набиті піском", - говорить Олександр Пурик, начальник відділу спеціальних водолазних робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу.

Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів, дно стало безпечним, лише на 75.

"А це близько 19-ти тисяч квадратних метрів дна акваторії", - говорить Дмитро Свіриденко, начальник рятувального відділення ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Як правило весь цей небезпечний мотлох прибиває до берега після зимових штормів - кажуть місцеві.

"Объем работы в этом году особенно большой. Потому что после зимы, настолько эта стихия, у нас даже забрала полностью часть пляжа", - говорить Тетяна Сахнова, адміністратор бази відпочинку.

Тиждень, два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники. То ж рятувальники поспішають. Адже, офіційно купатися дозволять лише там, де дно обстежать водолази.