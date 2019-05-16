Курортний сезон-2019: водолази чистять пляжі Азовського моря [ Редактировать ]
У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають - у репортажі наших кореспондентів.
Щойно світає, ця вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники провіряють спорядження.
"Це льогочний апарат. Через нього производиться".
І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках - важкі та небезпечні знахідки.
"Найбільше всього знаходяться - це каміння. І металеві прути та мішки набиті піском", - говорить Олександр Пурик, начальник відділу спеціальних водолазних робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу.
Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів, дно стало безпечним, лише на 75.
"А це близько 19-ти тисяч квадратних метрів дна акваторії", - говорить Дмитро Свіриденко, начальник рятувального відділення ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Як правило весь цей небезпечний мотлох прибиває до берега після зимових штормів - кажуть місцеві.
"Объем работы в этом году особенно большой. Потому что после зимы, настолько эта стихия, у нас даже забрала полностью часть пляжа", - говорить Тетяна Сахнова, адміністратор бази відпочинку.
Тиждень, два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники. То ж рятувальники поспішають. Адже, офіційно купатися дозволять лише там, де дно обстежать водолази.
по теме
Пляжі Азовського моря готують до курортного сезону
У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря
В Одесі скандально стартував курортний сезон
В Одесі офіційно стартував курортний сезон: люди потяглися до моря а там, уже традиційно, з'явилися шлагбауми
Работа для школьников летом: что нужно знать украинцам
У каждого школьника рано или поздно возникает желание заработать личные деньги, которыми можно свободно распоряжаться
Синоптики шокировали прогнозом погоды на лето-2019
Климатические изменения привели к тому, что жаркая пора года стала значительно короче - начинается с середины июня и заканчивается с 15 августа до 1 сентября