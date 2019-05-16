Новозеландский газоанализатор не поможет спасти экологию в Днепре [ Редактировать ]
Общественная экологическая организация Save Dnipro заявила о том, что в Днепр из Новой Зеландии наконец-то приехал портативный газоанализатор Aeroqual S500, который станет частью сети общественного мониторинга состояния воздуха в Днепре. Сообщает сайт Информатор Деньги.
Газоанализатор был приобретен на собранные горожанами средства, стоимость составила 112 874,4 грн.
Информатор Деньги попытался разобраться, как используется профессиональное оборудование, которое приобрели на деньги налогоплательщиков, и спасет ли горожан новозеландское чудо.
На своей страничке в фейсбуке организация Save Dnipro рассказала, что в комплекте с основным прибором куплены сенсоры NO2, SO2, O3 и H2S - последний предназначен для измерения мелкодисперсной пыли фракций 2.5 и 10 микрон. Это самая вредная пыль, которая если попадает в организм, то оттуда уже не выводится.
В Украине не существует нормативов, которые бы регламентировали ее состояние в воздухе, но европейские директивы говорят о том, что безопасной концентрации такой пыли не существует и в идеале надо стремиться к нулю. Зимой прибор испытывали в тестовом режиме - проверяли состояние воздуха в торговых центрах Днепра.
А сейчас прибор уже на постоянной основе прибыл в Днепр. Экологи-активисты обещают оперативно выезжать с этим прибором по вызову граждан и регистрировать загрязнения воздуха. А еще Aeroqual используют для валидации (в данном случае поверки) экономных датчиков измерения мелкодисперсной пыли в воздухе, чтобы убедиться, что они работают корректно.
Активисты планируют собрать целую партию из нескольких десятков домашних датчиков и вместе с участниками форума провести воркшопы по их сборке и настройке.
Но самый важный вопрос, что делать горожанам если прибор зафиксирует загрязнение? Идти в суд?
"Суд не примет данные эко-активиста, который приехал к вам по вызову с новозеландским прибором. Показания бытовых приборов и общественного мониторинга украинскими судами не признаются в качестве доказательств. Измерения воздуха, которые признают украинские суды, могут делать только 2 организации - Государственная экологическая инспекция и Госпродпотребслужба.
Экологическая инспекция может производить измерения воздуха только на "трубе" - организованном источнике выбросов. Для этого есть специальные методики, согласованные Постановлениями КМУ, и по ним могут работать только сертифицированные лаборатории. Второй важный аспект мониторинга - это замеры санитарной зоны предприятий или помещений. Эти функции возложены были на СЭС, а сейчас на Госпродпотребслужбу. Она проводит измерения по жалобам и выступает истцом в суде. Именно она должна осуществлять функцию контроля качеству воздуха в городе. А экологическая инспекция - на предприятии. Важно знать, что нельзя доказать, чьи эти выбросы, если дом находится не в санитарной зоне конкретного предприятия, или факт влияния другого предприятия и санитарные зоны различных предприятий наслаиваются. Суд не примет такие доказательства. Таковы украинские реалии", - поясняет автор статьи.
"Но зачем тратить больше сотни тысяч гривен для того, чтобы изобрести уже изобретенный велосипед?", - спрашивает автор.
"К примеру, такая сеть работает сейчас в Ивано-Франковске. Подростки в прошлом году разработали прототип станции мониторинга воздуха. Заручившись поддержкой спонсоров, они создали первую в Украине сеть онлайн-мониторинга состояния воздуха. Затем к команде присоединился взрослый волонтер, который помог автоматизировать и синхронизировать сервер, чтобы он мог принимать и обрабатывать данные с большого числа станций", - пишется в статье.
по теме
Эконалог увеличивают, но не используют на улучшение экологии в промышленных городах - АМКР
Платежи по экологическому налогу растут, но они не используются в Украине на природоохранные цели, заявили в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог"
Уламки розлетілися на всю вулицю: у Дніпрі підірвали банкомат
Вибух був настільки потужним, що розтрощив двері та стіни будівлі, а вхідні двері взагалі відкинуло на протилежний бік вулиці
Мешканець багатоповерхівки судиться через борги за теплопостачання
Як тепловики змусили заплатити 20 тисяч гривень людину, в якої навіть батарей ніколи не було?
Сміттєзвалище під Дрогобичем загрожує екологічною катастрофою
Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвежанка. Та, своєю чергою, - впадає у Дністер. Екологи взяли проби води - результати шокували
МВФ введет всемирный налог на углекислый газ
Налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии