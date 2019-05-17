В четверг, 16 мая, Верховная Рада Украины приняла решение о дате проведения торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемония назначена на 20 мая.

Но мало кто знает правила проведения процедуры инаугурирования. Специально для вас мы собрали все, что нужно знать о церемонии тут:

Что такое инаугурация президента в Украине?

Инаугурация - церемония вступления в должность главы государства. В Украине президенту во время инаугурации обязательно вручают четыре символа власти - флаг, булаву, нагрудный знак и печать. Президент принимает присягу, кладя руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

Порядок проведения инаугурации:

К сожалению, или к счастью, в украинском законодательстве не прописана процедура инаугурирования, однако существуют определенные нормы, закрепленные в Конституции и Законе о регламенте Верховной Рады.

Верховная Рада назначает торжественное заседание, на котором новоизбранный президент принесет присягу. (Если 226 голосов за дату и время не набирается, ее называет глава парламента).

На заседание приглашают главу Центральной избирательной комиссии, главу Конституционного суда и ряд других официальных лиц.

Президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины и (по желанию) другую - на Пересопницкое Евангелие. После этого он подписывает текст присяги, который передает главе Конституционного суда, а тот - главе Верховной Рады.

Что должен говорить президент во время инаугурации?

Традиционно президент Украины приносит присягу:

Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, дотримуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

После этого глава ЦИК вручает главе государства удостоверение президенту Украины, а глава КСУ - символы президентской власти: флаг, булаву, печать и нагрудный знак.

После этого новоинаугурированный президент обычно торжественно обращается к народу.

Кто должен присутствовать?

Обязательными должны быть вышеперечисленные глава Конституционного суда Украины и глава Центральной избирательной комиссии Украины (примечательно, что в 2019 году это будут две женщины. За всю историю Украины впервые это сделают две женщины).

Обычно на торжественном заседании Верховной Рады, где новоизбранный президент принимает присягу, традиционно присутствуют предыдущие президенты страны.

Однако такая традиция была прервана на инаугурации четвертого президента Украины Виктора Януковича: к нему не пришли второй и третий президенты страны - Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

А на инаугурации Петра Порошенко не было четвертого президента Виктора Януковича.

Могут ли обычные украинцы присутствовать на инаугурации президента?

К сожалению, украинцы не могут присутствовать на торжественной церемонии. Но все телеканалы страны транслируют это событие, поэтому в курсе происходящего вы будете точно.

В Украине каждые пять лет выбирают президента, каждого инаугурируют и каждому верят. Посмотрим, чем запомнится нам шестой президент и что после себя он оставит стране.