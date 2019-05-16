Українці сьогодні відзначають свято української культури - Всесвітній день вишиванки. Люди у колоритному національному одязі зустрічаються сьогодні чи не на кожному кроці. Як святкували день вишиванки по всій країні?

У Києві до Дня вишиванки організували флешмоб пам'яті жертв політичних репресій. Люди у національному вбранні принесли до Верховної Ради фотографії українських політв'язнів. Усі вони зібралися довкола інсталяції, що символізує тюремну камеру, де "ув'язнена" вишиванка.

"Ми вирішили згадати про них і про сучасних політичних в'язнів українських, які в Російській Федерації перебувають. Які одягають вишиту сорочку на судові засідання - і це говорить про те, що можна ув'язнити тіло, але неможливо ув'язнити чи зламати український дух", - зазначила Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки.

"Її одягали ті, хто не боявся ні агресора, ні куль, ні війн", - наголосила Юлія Ганюк, громадська активістка.

В Івано-Франківську у день вишиванки влаштували масштабний перформанс. Близько тисячі студентів на площі біля пам'ятника Іванові Франку - організували танцювальний флешмоб. У місті такий захід проводять уже п'ятий рік поспіль. Цьогорічний, виявився наймасовішим - окрім студентів, до нього долучилися й викладачі. Пускалися у танок і перехожі.

"Це мистецький захід, в якому нам вдалось об'єднати українську пісню, поезію, танцювальний флешмоб, - говорить Роксолана Павелко, викладачка хореографії коледжу Прикарпатського університету ім. Стефаника.

У центрі Дніпра до свята створили з дерева 240-кілограмову інсталяцію генетичного коду нації. Елемент вишиванки школярі виготовляли протягом тижня, складали брусок до бруска. Сьогодні, від самого ранку - розмальовують його.

"Кожен квадратик буде особливим, тому що це якби вишиванка. Завжди ми носимо вишиванку - це український обряд, символ України", - зазначила Кіра, школярка.

А в Черкасах до свята влаштували велопробіг. Учасники стартували на площі перед технологічним університетом і проїхали центральним бульваром міста. Головна умова організаторів - наявність велосипеда та вишиванки. Хоча не для всіх… Вишитої сорочки Павло наразі не має, то ж замінив її Державним прапором. А ось Світлана вбралась у вишиванку, якій уже 100 років. Каже, це - сімейна реліквія, яка дісталася від свекрухи. Щоправда, ретро у жінки не тільки одяг, а й велосипед.

"Він один такий в Черкасах - це ретро-велосипед голландської фірми "Спарта". Це - репліка, це не аутентика. Тобто, він з 1907 року ось ця модель. Він в Києві проїздив всі ретро-круїзи і сестра його мені подарувала", - розповідає Світлана Задоровська, учасниця акції.

Цього дня вбратися у вишиванки змогли навіть наймолодші жителі Львова. Вранці немовлятам львівських пологових будинків представники громадських організацій подарували вишиті сорочечки. Всього у місті такі подарунки отримали 30 новонароджених:

"Я в захваті! Вона ще вишиваночки не має, це її перша".