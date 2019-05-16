Грипп атакует украинцев: уже 97 тысяч больных [ Редактировать ]
В Украине на 19-й неделе 2019 гриппом или ОРВИ заболели около 97 000 человек, сообщает Минздрав.
"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ повысились по сравнению с предыдущей неделей. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 96 722 человека, из них 69,3% дети до 17 лет. С 1 октября 2018 до 12 мая 2019 в Украине переболело 13,6% населения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летальных случаев не зарегистрировано.
"Всего с начала эпидемического сезона умерли 63 человека, из них 12 - дети до 17 лет", - сообщили в Минздраве.
Раньше сообщалось о том, что в Минздраве развенчали популярные мифы о здоровом питании. А также больше двух тысяч людей заболели.
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