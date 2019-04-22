В Украине в течение 12-18 апреля корью заболел 2 141 человек, что несколько меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 2279 случаев заболеваемости корью. Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается что на прошлой неделе заболели 1 106 взрослых и 1 035 детей.

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Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (290 больных: 216 взрослых и 74 ребенка), Тернопольской (219: 57 взрослых и 162 ребенка), Киевской (187: 116 взрослых и 71 ребенок), Львовской (161: 41 взрослый и 120 детей) областях и в городе Киев (170: 88 взрослых и 82 ребенка).

С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 18 апреля 2019 г.) корью заболело 41 640 человек - 19 271 взрослый и 22 369 детей. От осложнений кори умерло 15 человек.

Раньше сообщалось о том, что мужчине 33 часа удаляли опухоль весом 15 кг. А медики назвали симптомы раннего рака.