Мовний закон порушує права українців - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Домогтися скасування Закону "Про особливості функціонування української мови" має намір засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Народний депутат заявив, що звертатиметься з відповідним позовом до Конституційного суду.
На його думку, документ - порушує права іншомовного населення, а тому є антиконституційним.
"Закон нарушает права граждан, закон - антиконституционный. И по этому, мы изначально планировали и начали сбор подписей. Сегодня мы его завершили для подачи заявки в Конституционный суд по отмене этого закона. Мы считаем, что этот закон про запрет русского языка - нарушает права 30 процентов граждан Украины и будем бороться за них", - наголосив Юрій Бойко, лідер "Опозиційної платформи - За життя".
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