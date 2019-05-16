Домогтися скасування Закону "Про особливості функціонування української мови" має намір засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Народний депутат заявив, що звертатиметься з відповідним позовом до Конституційного суду.

На його думку, документ - порушує права іншомовного населення, а тому є антиконституційним.

"Закон нарушает права граждан, закон - антиконституционный. И по этому, мы изначально планировали и начали сбор подписей. Сегодня мы его завершили для подачи заявки в Конституционный суд по отмене этого закона. Мы считаем, что этот закон про запрет русского языка - нарушает права 30 процентов граждан Украины и будем бороться за них", - наголосив Юрій Бойко, лідер "Опозиційної платформи - За життя".