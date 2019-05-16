Епопея з призначенням дати інавгурації Володимира Зеленеського завершена. Парламент визначився. 20 травня о 10 ранку новообраний президент присягне на вірність Україні та її народові.

Подробиці - від Ксенії Барвіненко.

На це голосування чекали майже місяць, фактично з 21 квітня, коли українці остаточно визначилися з новим президентом держави. Та ухвалювати рішення в парламенті не поспішали. День голосування розпочали з розгляду змін до Закону про роботу Державного бюро розслідувань.

"Була технічна помилка в діючому законі, сьогодні та помилка усунута і ми маємо змогу розпочати конкурс,. Найближчим часом ми оголосимо про початок конкурсу і визначимо оперативних і призначимо на посади оперативних працівників. Як показує практика, в конкурсах приймають участь тисячі людей", - заявив Роман Труба, голова Державного бюро розслідувань.

На вибір - 7 постанов і 5 запропонованих дат для проведення інавгурації - 17, 19, 20, 26 та найпізніше - 28 травня.

"Якомога скоріше. От все, що буде скоріше - 17, 19, - ми будемо підтримувати. Чим скоріше ця влада піде в історію, тим краще буде для людей. Ми будемо підтримувати перші дати. Таке волевиявлення, яке показав український народ - воно заслуговує поваги з боку міжнародних партнерів", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Дата інавгурації - це другорядна річ. Цю інавгурацію хоче президент, якого обрали, якнайшвидше вступить в повноваження - хай бере і вступає, і набуває повноважень, і реалізовує те, заради чого тебе обрали люди, а не грається з датами інавгурації, замість того щоб доносити зміст своєї політики - грається над формою, дату шукає. Яка різниця, яка дата? Важливо те, що ти робиш", - зазначив Олег Ляшко, народний депутат, голова фракції "Радикальної партії".

"Чим більше вони затягують, тим більше негативу вони набирають на парламент, і навпаки. Я би дала можливість президенту працювати якнайшвидше і щоб він вносив законопроекти і далі їх розглядати. І як він тоді може розпустити парламент, якщо парламент працює, розглядає його ж законопроекти", - наголосила Тетяна Острікова, народний депутат, фракція "Самопоміч".

З остаточною датою обранці визначилися швидко. На розгляді - третя постанова й одразу 315 голосів.

"Сьогодні вся міжнародна спільнота очікує нового лідера, щоб почати говорити і про Росію і про санкції і про війну. МВФ треба сьогодні переговірника - це позитивний крок, якнайшвидше надати мандат новій команді, щоб вона могла реалізувати свої повноваження", - зазначила Світлана Заліщук, народний депутат, позафракційна.

Провести інавгурацію пропонували й раніше - 19 травня. Утім коаліційні фракції відмовилися голосувати за цю дату - кажуть, у День пам'яті жертв політичних репресій проводити церемонію не варто. В опозиції наполягають: якщо зважати на всі пам'ятні дати - церемонію вступу на посаду взагалі неможливо було б провести.

"У нас кожен день якась дата, якась подія, і якщо прив'язуватись до цього - взагалі не зможемо провести церемонію. Що стосується дня жалоби, то повинно проводити його, але при чому тут інавгурація? Ми сподіваємось, що Верховна Рада буде розпущена якнайшвидше, тому що така Верховна Рада народу не потрібна і той політичний ляпас який отримав сьогоднішній режим - він, включно з позиції ВРУ, 4 відсотки довіри громадян України до Верховної Ради - це прямий шлях до розпуску! Пішли всі на вибори", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Одразу ж у парламенті почали думати, чи розпустить новий президент Верховну Раду.

"20 число дозволяє за будь-якими підрахунками робити будь-які дії новообраному президенту. Мені видається і після 27 є певна юридична логіка в таких прогнозах, але до 27 - для всіх очевидно, що таке рішення отримає високу степінь легітимності", - наголосив Сергій Березенко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

"Зеленський може використовувати цю дубинку розпуску парламенту для того, щоб Рада проголосувала за зняття недоторканності за імпічмент - це серйозний важіль в його руках. Якщо Зеленський хоче показати, що хоче міняти щось в країні, по перше - це питання зняття депутатської недоторканності, по друге - це нормальний закон, працюючий закон про імпічмент президента. Друге, на що треба звернути увагу: якщо він проявить політичну волю, щоби мародери не розкрадали український бюджет, бюджет армійський, бюджет оборонний. Якщо ми побачимо ці речі, то зможемо побачити, що всі слова, які чули від шоумена під час виборів - це слова політика, який за них відповідає. Якщо ми цього не побачимо - це буде сигнал, що все лишиться по старому", - зазначив Андрій Білецький, народний депутат, голова партії "Національний корпус".

Чекають від нового глави держави і кадрових рішень. Хто стане головою адміністрації президента, хто очільником Служби безпеки Україні - відповіді поки що немає.