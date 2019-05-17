17 мая: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
17 мая -137-й день года (138-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 228 дней.
Сегодня отмечаются Международный день борьбы с гомофобией и Всемирный день электросвязи и информационного общества.
В эту пятницу именины отмечают: Пелагея и Мария, а также Иван, Исаакий, Кирилл и Климент, Леонтий, Никита и Николай.
В православной церкви 17 мая почитали память святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных.
Более подробно о приметах на 17 майя узнайте в нашем материале.
по теме
8 мая: какой сегодня праздник
8 мая - 128-й день года (129-й в високосные годы) в григорианском календаре
13 мая: какой сегодня праздник
13 мая - 133-й день года (134-й в високосные годы) в григорианском календаре
5 мая: какой сегодня праздник
5 мая - 125-й день года (126-й в високосные годы) в григорианском календаре
4 мая: какой сегодня праздник
4 мая - 124-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 241 день
1 мая: какой сегодня праздник
1 мая - 121-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 244 дня