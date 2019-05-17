17 мая -137-й день года (138-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 228 дней.

Сегодня отмечаются Международный день борьбы с гомофобией и Всемирный день электросвязи и информационного общества.

В эту пятницу именины отмечают: Пелагея и Мария, а также Иван, Исаакий, Кирилл и Климент, Леонтий, Никита и Николай.

В православной церкви 17 мая почитали память святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных.

Более подробно о приметах на 17 майя узнайте в нашем материале.