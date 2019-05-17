Ірина Геращенко написала заяву на звільнення з посад представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи "Мінська платформа".

Також відзвітувала за весь час своєї діяльності на посаді, а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Федерації та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених. За даними української сторони, у тюрмах лишається ще 81 українець.

"Болить, що не вдалося розблокувати питання звільнення політв'язнів в Кремлі, які утримуються у РФ. Представники НЗФ ОРДЛО підтверджують утримання лише 27 громадян України у своїх тюрмах. Ми маємо підтверджену інформацію про утримування в ОРДЛО 81 особу. Ми будемо боротися за кожний метр нашої землі, за кожного нашого українця, які б посади ми не займали", - зазначила Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної ради України.