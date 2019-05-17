Пробіжи та прибери. Рух "плогінг" виник у Швеції і швидко поширився світом. Долучилися до нього і в Україні. "Полювати" на сміття побігли молоді люди в Ужгороді. Корисний і для довкілля, і для здоров'я захід провели в парку біля найбільшого в місті озера. Чи багато непотребу зібрали - дивіться далі.

Фізична форма плюс чисте довкілля - така мета плогінгу. Започаткували його рік тому у Швеції. Ідею підхопили в Ужгороді. Акція стартувала на озері "Кирпичка". Повний мішок сміття Катерина назбирала, пробігши лише одне коло.

"Перше коло сміття. Я назбирала близько 5-6 кг сміття, це люди залишили після пікніка. Так бігати намного корисніше, тому що спалюється більше калорій. Я побігла далі", - говорить Катерина Топоркова, учасниця плогінгу.

Поки Катя знову готується до старту, Михайло розчищає сміття в чагарниках. Тут цілий склад скляних пляшок.

"Це не єдине місце звалище для пляшок. Тута є кілька таких. Одне з них я майже вичистив, но все не вдалося, бо дуже дуже багато було", - говорить Михайло Фазан, учасник плогінгу.

Владислав рибалить на озері чи не щодня. Каже: молодих людей бачить тут не вперше. І акцію підтримує, адже нині у парку можна відпочивати не серед сміття.

"Севодня прибирали, видел, ребята. И еще где-то недельку или полторы, молодцы . Тоже копались старательно стало чище и я заметил, люди стали после себя убирать", - говорить Владислав, рибалка.

Студенти розповідають - обрали для прибирання цей парк, бо жителі тут влаштовують пікніки. Суботники організовують часто. Цього разу охочих узяти участь було мало, та на цьому, запевняють, не зупиняться.

"Не збираємося припиняти акцію ні в якому разі. Тільки продовжувати, тільки вперед", - говорить Надія Глуханич, учасниця плогінгу.

Понад годину бігу зі сміттям і у парку стало чисто та затишно.