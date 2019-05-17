У віці 102 років помер творець скляної піраміди Лувру - Бей Юймін. Крім цього архітектор є автором проектів будівлі Залу слави рок-н-ролу у Клівленді, Національної галереї мистецтва у Вашингтоні та багатьох інших споруд.

Бей Юймін уродженець китайського Гуанчжоу. З 18 років він жив у США. А у 66 став лауреатом Прітцкерівської премії, аналога Нобелівської в архітектурі.