Творець скляної піраміди Лувру помер у віці 102 років [ Редактировать ]
У віці 102 років помер творець скляної піраміди Лувру - Бей Юймін. Крім цього архітектор є автором проектів будівлі Залу слави рок-н-ролу у Клівленді, Національної галереї мистецтва у Вашингтоні та багатьох інших споруд.
Бей Юймін уродженець китайського Гуанчжоу. З 18 років він жив у США. А у 66 став лауреатом Прітцкерівської премії, аналога Нобелівської в архітектурі.
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