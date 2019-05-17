Погода на выходные в Украине: что обещают синоптики [ Редактировать ]
На выходных в некоторых областях Украины ожидаются сильные дожди, температура поднимется до +27 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
В субботу, 18 мая, дожди пройдут в западных областях. Также осадки ожидаются в Винницкой и Одесской областях, в других регионах - сухо. Температура днем составит от +21 до +27 градусов, ночью от +9 до +13 градусов.
В Киеве будет сухо и солнечно, температура днем от +23 до +25 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.
Подобная погода ожидается и в воскресенье, 19 мая. Дожди с грозами ожидаются в тех же областях, что и в субботу.
Солнце прогреет воздух на большей части страны до +27 градусов.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на лето-2019. А также читайте, сколько будут отдыхать украинцы в июне.
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