Нападающий "Барселоны" Лионель Месси удостоился одной из древнейших и важнейших правительственных наград Каталонии. Лидера "сине-гранатовых" наградили Крестом Сан-Жорди (Крестом Святого Георгия). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

31-летний аргентинский форвард стал вторым футболистом в истории, который получил награду после легендарного Йохана Кройфа в 2006 году. Ранее Крест Святого Георгия был вручен лишь 28 людям и 15 учреждениям.

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"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал футболист в Instagram.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 48 матчей за "Барселону", забил 48 голов и сделал 22 голевых передачи.

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