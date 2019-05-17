Месси получил престижную награду Каталонии [ Редактировать ]
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси удостоился одной из древнейших и важнейших правительственных наград Каталонии. Лидера "сине-гранатовых" наградили Крестом Сан-Жорди (Крестом Святого Георгия). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
31-летний аргентинский форвард стал вторым футболистом в истории, который получил награду после легендарного Йохана Кройфа в 2006 году. Ранее Крест Святого Георгия был вручен лишь 28 людям и 15 учреждениям.
"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал футболист в Instagram.
В нынешнем сезоне Месси сыграл 48 матчей за "Барселону", забил 48 голов и сделал 22 голевых передачи.
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