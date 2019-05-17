"Как можно выйти из того, чего нет": в штабе Зеленского отреагировали на распад коалиции [ Редактировать ]
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали распад коалиции. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
Распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали", отметили в штабе Зеленского.
"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - говорится в заявлении.
В команде напомнили, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".
17 мая глава "Народного фронта" Максим Бурбак сообщил, что фракция покидает парламентскую коалицию. Кроме того, у Зеленского назвали конкретные основания для роспуска Рады.
по теме
Гройсман прокомментировал распад коалиции
17 мая "Народный фронт" объявил о выходе из парламентской коалиции
"Народный фронт" вышел из коалиции
Фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции
Комитет Верховной Рады рассмотрел предложения об инаугурации
Регламентный комитет рекомендовал рассмотреть все семь постановлений о дате инаугурации президента
"Украина - не номер в отеле": Порошенко ответил Зеленскому
Действующий президент ответил на видеозапись Зеленского и заявил, что согласен на любую дату инаугурации
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
В постановлении указано, что во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" президент повторно провозглашает присягу украинскому народу