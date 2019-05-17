В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали распад коалиции. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали", отметили в штабе Зеленского.

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - говорится в заявлении.

В команде напомнили, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".

17 мая глава "Народного фронта" Максим Бурбак сообщил, что фракция покидает парламентскую коалицию. Кроме того, у Зеленского назвали конкретные основания для роспуска Рады.