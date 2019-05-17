В аеропорту Дубая розбився літак: загинули люди [ Редактировать ]
В аеропорту Дубая розбився літак. Унаслідок аварії загинули всі пасажири - троє британців і південноафриканець.
Літак був зареєстрований у Великій Британії та перевіряв наземні навігаційні системи летовища. Наразі триває розслідування. Попередньо причиною авіа-катастрофи називають технічну несправність.
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