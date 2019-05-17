Медики изучили деформацию черепа младенца при родах [ Редактировать ]
Ученые из США и Франции исследоваkи изменения черепа ребенка во время родов. Работа опубликована в журнале PLOS One.
Деформацию черепа изучили с помощью магнитно-резонансной томографии. Ученые обследовали 27 женщин, находившихся в предродовом состоянии.
Только семь из них прошли сканирование во время второго периода родов, когда шейка матки полностью открывается и начинается выход плода.
Формы черепа у детей до рождения (А,С,Е) и во время родов (B,D,F)
Результаты сканирования поразили исследователей. Оказалось, что деформация черепа и мозга ребенка происходила во всех семи случаях и является частью нормальных родов. Пять детей вышли естественным путем, в двух случаях пришлось применить кесарево сечение.
Череп новорожденного не цельная кость, как у взрослых людей, а оболочка, состоящая из нескольких частей, сшитых друг с другом "швами". "Швы" позволяют черепу менять форму, так как одна часть его оболочки наслаивается на другую, позволяя голове сужаться и подстраиваться под родовой канал матери.
Ученые выяснили, что степень деформации зависит от нескольких факторов, среди которых: форма родового канала, размер головы ребенка и прочность тканей, из которых состоят "швы"
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