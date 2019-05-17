Миша Романова выпустила новый клип [ Редактировать ]
Экс-учасница группы "Виагра" Миша Романова выпустила новый клип на песню "Лунная".
Спустя месяц после релиза дебютной работы, певица Миша Романова презентует новый трек и видео "Лунная". Премьера песни состоялась одновременно на пяти радиостанциях.
Друг детства Романовой Макс Барских не только помогает певице в ее сольном старте в рамках своей музыкальной лаборатории, но и сам вдохновляется своей протеже: "Я влюблен в тембр голоса Миши за его уникальную способность перемещать слушателя в пространство, где нет суеты и всего того, от чего мы хотим укрыться. Эту песню мы создавали с большой любовью и трепетом", - такую подпись певец оставил под обложкой сингла Миши Романовой.
Песня "Лунная" - о мгновении, которое останется в памяти навсегда. В ней вся безмятежность и отчаяние влюбленных душ. Когда за каждый вздох, каждый взгляд, каждое мгновение рядом можно отдать абсолютно все.
Раньше сообщалось о том, что экс-ВИА ГРА презентовала сольный клип.
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