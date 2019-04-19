Экс-ВИА ГРА презентовала сольный клип [ Редактировать ]
Экс-учасница группы "Виагра" Миша Романова выпустила первый сольный клип на сингл Makeup певица предстает в образе эмансипированной скандинавской дивы.
Пропав из поля зрения на год, Миша Романова посвящает этот период накоплению музыкального материала. И сегодня, 19 апреля 2019 года, певица представляет свой первый сольный релиз на песню Makeup.
Одновременно с треком состоялась премьера клипа. В нем нежная субтоновая манера исполнения Миши получает контрастную визуализацию - певица предстает в образе холодной эмансипированной дивы скандинавского типа, отсылающего зрителя к золотой эпохе Голливуда.
"Makeup" - премьерный трек из будущего сольного альбома певицы.
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