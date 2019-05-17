У Німеччині представили безпілотне аеротаксі [ Редактировать ]
У Німеччині представили безпілотне летюче таксі. П'ятимісний прототип успішно пройшов перші випробування самостійно злетів, повисів у повітрі та приземлився.
Новий екіпаж рухають 36 електродвигунів, забезпечуючи здатність маневрувати у будь-яких напрямках та стійкість під час польоту.
Компанія-розробник стверджують, що на одному заряді апарат може працювати протягом години. За цей час машина здатна подолати 300 кілометрів.
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