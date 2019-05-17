Євробачення під ракетною загрозою. Ізраїль готується до фіналу конкурсу. Заходи безпеки найсуворіші. Що саме зробила місцева влада, щоб терористи не наважилися атакувати? Та хто з українців усе-таки поїхав у Тель-Авів? Усі подробиці - в нашому сюжеті.

Це щось на кшталт велетенського карнавалу - на весь Тель-Авів. І так дуже веселе місто танцює, співає і розважається наповну. "Євробачення-2019" у розпалі.

В Ізраїлі тисячі туристів із усього світу! Всі готелі, хостели та апартаменти зайняті. Дехто з тель-авівців навіть приймають гостей у себе. Ціни, звісно, підвищилися. Бо для одних свято пісні, а для інших час заробітку. Тож власники житла та готельєри точно шансу підзаробити не змарнують. Щоправда, українців серед туристів не так вже й багато. Бо цьогоріч Україна участіву конкурсі не бере - через гучний скандал із відбором, у якому перемогла Марув. Трохи відео дати - і затягнути кілька секунд з її виступу на конкурсі.

Та все-таки Україна на Євробаченні представлена. Вєрка Сердючка, як спеціально запрошений гість, і на сцені народ веселить, і на червоній доріжці автографи роздає. Приїхала Вєрка не сама а, як і зазвичай, із мамою та своїм колективом.

"Слушай, я думала, шо мене разорвуть. - Вас тут очень любят. - Это капец. Не ну я понимаю, шо меня любят ну я же не могу. - Ну это было бы странно если бы не любили, а чего нет".

Тим часом народ активно робить ставки на переможця. Серед трійки лідерів Нідерланди, Австралія і Швеція... А от зворотний бік усіх цих веселощів геть не такий безтурботний. І хоча суворі ізраїльські спецпризначенці нікому особливо не заважають, заходи безпеки - Надпосилені. І це відчувається на кожному кроці.

З одного боку дуже жорсткий контроль. У натовпі туристів, які відпочивають і розважаються, повно поліцейських і у формі, і в цивільному, спецпризначенців зі зброєю. Працюють кінологи й сапери. І все це не просто заходи безпеки, це - справжня спецоперація, до якої всі правоохоронні служби готувалися кілька місяців.

"Более 20 тысяч полицейских, волонтеров, сотрудников пограничной полиции, охранников будут задействованы для обеспечения безопасности и общественного порядка во время проведения этого важнейшего мероприятия. Естественно, рассматриваются любые потенциальные угрозы, которые только могут существовать", - говорить Михайло Зінгерман, представник поліції Ізраїлю.

Але все-таки головна проблема - не кишенькові злодії чи бешкетники. Погрози Хамас зірвати Євробачення ракетними обстрілами - ось що найбільше непокоїть владу. За деякими даними, через Єгипет керівники терористів передали попередження: один залп у бік Тель-Авіва, і армія всією своєю міццю вдарить по Сектору Газа. Для цього у військах Південного військового округу введено режим підвищеної бойової готовності.

Задля безпеки бюджет на ці заходи довелося збільшити. На найбільш небезпечних напрямках для прикриття Тель-Авіва розгорнуто додаткові батареї системи "залізний купол". Армійська авіація й артилерія перебувають у повній готовності відбити можливі атаки терористів.

Так, здається, не охороняли навіть американських президентів під час їхніх візитів до Ізраїлю. Але все організовано так, щоб учасникам фестивалю не заважати й особливих перешкод не створювати. Щоб ті, хто приїхав святкувати, нічого не відчули.

"Я почуваюся абсолютно безпечно. Мені дуже спокійно", - говорить Дана, туристка из Швеції.

"Мені навіть подобається, що тут стільки поліцейських, вони без проблем нас захистять, і в мене цілковите відчуття безпеки. Тож велике їм спасибі", - говорить Пол, турист из Дании.

А от хто не задоволений - так це самі жителі Тель-Авіва. У мегаполісі через "Євробачення" велетенські затори і неможливо знайти місце для паркування. Але це тимчасові труднощі. Бо вже завтра - 18 травня - фінал.