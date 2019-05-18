Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривны. Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,45 гривны (на 17 мая - 29,51 гривни).

Напомним, 17 мая котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривны за доллар.

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