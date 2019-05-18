День науки сьогодні відзначають в Україні. Це свято було започатковане 22 роки тому. Як нині почуваються люди, які рухають прогрес - далі.

У фойє харківської філармонії перед урочистостями збираються науковці. Досвідчені й зовсім молоді. Сергій Станкевич 12 років вивчає, як вирощувати ріпак без зайвої хімії та переробляти його на біо-дизель. Має вже 3 патенти. Каже - в Україні інтерес до цієї теми тільки зростає, однак заробляти на цьому науковці ще не можуть.

"В деяких господарствах вони вже запроваджені, але там вони проходять випробування. Фінансово це ніяк поки не реалізується. Тобто, це більш фундаментальні дослідження", - зазначив Сергій Станкевич, доцент кафедри зоології та ентомології Харківського аграрного університету ім. Докучаєва.

Науковці, які займаються природничо-математичним напрямом та IT-технологіями, кажуть - мають встигати за світовими розробками.

"Наука так устроена, особенно естественные дисциплины, что это, - либо наука мирового уровня, либо наукой это вообще назвать нельзя, ее просто нет. По этому, сейчас задача ученых - быть на передовом крае", - зазначив Володимир Семиноженко, голова Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, академік НАНУ.

А для цього треба добре знати англійську і спілкуватися з іноземними колегами, - кажуть на кафедрі штучного інтелекту університету радіоелектроніки.

"Абсолютно необхідно спілкуватися з іноземними колегами, бачитися з ними, ділитися думками, ідеями. Тому що, наука дуже швидко біжить вперед, і без цього неможливо". - наголосив Євген Бодянський, професор кафедри штучного інтелекту Харківського університету радіоелектроніки.

На Харківщині науковців підтримують програмами й іменними стипендіями. Цьогоріч їх призначили 20 видатним і 20 молодим ученим.

"Науковців потрібно підтримувати і приділяти увагу розвитку науки. Я взагалі вважаю, що інноваційне оновлення господарсько-промислового комплексу є магістральним напрямком для підвищення конкурентоспроможності регіону і в цілому держави, і звичайно, - інтеграції у європейський економ-простір. Ми намагаємося на регіональному рівні підтримувати науковців, створюємо окремі майданчики для того щоб синергувати енергію усіх вищих навчальних вузів та наукових установ", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Більшої підтримки від держави бажали б усі, хто займається наукою. Тож підписали листа прем'єр-міністру з проханням звернути увагу на науковців.