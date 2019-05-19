В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района. По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом.

Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

На днях под Кировоградом молния подожгла детский сад.