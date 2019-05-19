Под Черновцами молния убила двух человек [ Редактировать ]
В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района. По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом.
Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли. На месте происшествия работали сотрудники полиции.
На днях под Кировоградом молния подожгла детский сад.
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