Австрія йде на дочасні парламентські вибори. Про необхідність їх проведення оголосили канцлер Себастіан Курц і президент країни Александер ван дер Беллен. Що стало причиною? Розкаже Тетяна Логунова .

Про розпад правлячої коаліції і проведення дострокових виборів, Себастіан Курц оголосив під скандування натовпу. Біля офісу канцлера "зробити це" вимагали тисячі людей.

"Расистський вірш, який написав один із членів "Партії Свободи", наближеність цієї політичної сили до радикальних угруповань, інші інциденти. Навіть якщо я не говорив про це публічно, виникало багато ситуацій, на які я не міг не відреагувати. Втім, я не поклав край цій коаліції за першої ж помилки. Але після відео, яке ми побачили, я можу сказати тільки одне - годі!", - говорить Себастіан Курц, канцлер Австрії.

Відео, про яке говорить Курц, оприлюднили німецькі журналісти. Відзнято його два роки тому, на іспанському острові Ібіца. На кадрах віце-канцлер Австрії і лідер ультраправої "Партії Свободи" Гайнц-Крістан Штрахе зустрічається з жінкою, яка, нібито, є племінницею одного з російських олігархів. Вона пропонує підтримати політсилу фінансово і медійно. Штрахе, як подяку, обіцяє її фірмам низку вигідних державних контрактів.

Сам фігурант відеозапису Гайнц-Крістіан Штрахе визнав його автентичність. Утім, додав, що зустрічався з жінкою під час відпустки і був у нетверезому стані. Мовляв, усі ці розмови були "п'яними балачками" і спробою справити враження на привабливу співрозмовницю.

Штрахе перепросив свою дружину й подав у відставку з посади віце-канцлера, щоб не ставити під загрозу роботу уряду. Чи вибачила дружина - невідомо, але коаліцію виправдання Штрахе не врятували.

"Найважливіше зараз - це відновлення довіри до урядових інституцій. Австрійці заслуговують на уряд, якому вони довіряють, уряд, який поважають в Австрії, Європі та цілому світі", - говорить Александер ван дер Беллен, президент Австрії.

Коли відбудуться дочасні вибори - поки що невідомо. Називають тільки приблизний період - початок вересня.

Дату голосування ще не визначили, втім, експерти вже прогнозують - Себастіан Курц, найімовірніше, залишиться канцлером Австрії. А от яку коаліцію він очолить - велике питання. Адже якщо партія Курца не набере достатньо голосів, аби керувати самостійно, їй доведеться знову шукати партнерів. Серед яких може опинитися й ультраправа "Партія Свободи".