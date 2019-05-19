Більше ніж тисяча ліфтів можуть зупинитися в Миколаєві. Чому? І до чого готуватися мешканцям багатоповерхівок? Подробиці далі.

Термін експлуатації їх вже давно сплив - такий висновок зробили в управлінні Держпраці під час цьогорічних перевірок. І навіть подали на балансоутримувачів до суду. Позов до одного з ЖЕКів уже виграли, готують до інших.

4 покоління родини Лебедєвих мешкають у квартирі на 5 поверсі. От уже кілька днів, як ліфт у їхньому будинку не працює. Тож тепер 5 дівчинці та 80 бабусі вийти надвір непросто.

"Я живу здесь с 73 года, дом 72. Уже больше 45 лет. Лифт у нас до сих пор работает и ни разу не менялся.Меняли только линолиум и кнопки. Срок єксплуатации, я посмотрела по документам, 25 лет, а у нас 45", - говорить Наталія Лебедєва, жителька Миколаєва.

У сусідньому під'їзді теж мешкають переважно пенсіонери. І також проблеми з ліфтом. Віднедавна він працює з перебоями, а як довго ходити людям пішки не знає ніхто.

"Двери не открываются ни на каком этаже, нужно сидеть и несколько раз нажимать на кнопки, чтоб дверь открылась. Я с ними разговаривала в понедельник, ходила к лифтерам, они все знали, но ничего не делали", - говорить Валентина, жителька Миколаєва.

Це один із тих будинків, де ліфти можуть зупинити найближчим часом. Після трагедії в Сумській області в Україні почали масово інспектувати підйомники. Результат першої перевірки Управління держапраці в Миколаївській області - незадовільна оцінка двадцяти дев'яти ліфтів. Усі вони - на балансі товариства "Миколаївбудсервіс" і працюють, хоча термін їхньої експлуатації сплив. Законність вимог Держпраці нещодавно підтримав і суд.

"На балансі цього підприємства було 29 ліфтів, на які відсутні дозволи на експлуатацію. Які не пройшли позачергового огляду та ремонту. Після експертного обстеження експерт склав відомість, і в ході ремонту балансоутримувач повинен був ці несправності усунути. Він цього не зробив", - говорить Михайло Сіволін, начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління держпраці у Миколаївській області.

У ЖЕКу нам пояснили, що з рішенням суду незгодні і вже готують апеляцію. Ліфти, зазначені в постанові, й досі працюють. Вони старі, але не аварійні. Разом із тим "Миколаїв-будсервіс" не уповноважений робити капітальний ремонт ліфтів.

"Каждый год подаются заявления с тем, что выходит срок эксплуатации определенных лифтов, есть список, каждый год он подавался, но средства на них не выделялись", - говорить Марина Сорока, юрист ТОВ "Миколаївбудсервіс".

У Департаменті ЖКГ кажуть - загалом у Миколаєві більш як дві тисячі підйомників, і майже половина з них встановлені ще за радянських часів. Але глобально ліфтове господарство місто не відновлювало.

"Найменша цифра, яка може бути виділена по тим провадженням, які є, близько 60 млн. грн. на відновлення. Якщо порахувати всі післяекспертні ремонти, які треба зробити, то ця цифра дійде до близько півмільярда", - говорить Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради.

Тим часом, Управління держпраці провело ще низку перевірок в інших районах і підготувало позови щодо неможливості продовження робити ліфтів іще для шести ЖЕКів. Та чи виділять міські депутати кошти, щоб не допустити ліфтового колапсу, - покаже час.