Учасники ходи закликали німців бути свідомими і зробити правильний вибір на європейських виборах 26 травня

"Одна Європа для всіх". У Берліні відбувся багатотисячний марш проти націоналізму та різних форм дискримінації. 50 тисяч демонстрантів прокрокували від Александерплацу до площі Велика Зірка.

Учасники ходи закликали німців бути свідомими і зробити правильний вибір на європейських виборах 26 травня.

Організаторами маршу виступили партії Зелених, соціал-демократів і лівих, а також громадські структури та церковні громади.