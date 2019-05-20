Німці вийшли на масштабний марш проти націоналізму [ Редактировать ]
"Одна Європа для всіх". У Берліні відбувся багатотисячний марш проти націоналізму та різних форм дискримінації. 50 тисяч демонстрантів прокрокували від Александерплацу до площі Велика Зірка.
Учасники ходи закликали німців бути свідомими і зробити правильний вибір на європейських виборах 26 травня.
Організаторами маршу виступили партії Зелених, соціал-демократів і лівих, а також громадські структури та церковні громади.
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