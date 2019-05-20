На Луганщині викрили арсенал зброї та вибухівки [ Редактировать ]
На Луганщині у селі Містки поліцейські виявили арсенал зброї та вибухівки. Місцевий житель зберігав його в гаражі.
Серед знайденого - п'ять реактивних гранатометів, шість автоматів Калашникова, три протипіхотні міни, майже 60 гранат та близько 11 тисяч набоїв різних калібрів.
Вибухотехніки разом з правоохоронцями все вилучили. А слідчі з'ясовують, звідки цей арсенал і для чого він призначався.
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