Вибухотехніки разом з правоохоронцями все вилучили

На Луганщині у селі Містки поліцейські виявили арсенал зброї та вибухівки. Місцевий житель зберігав його в гаражі.

Серед знайденого - п'ять реактивних гранатометів, шість автоматів Калашникова, три протипіхотні міни, майже 60 гранат та близько 11 тисяч набоїв різних калібрів.

Вибухотехніки разом з правоохоронцями все вилучили. А слідчі з'ясовують, звідки цей арсенал і для чого він призначався.