Самолет во время полета начал дымить [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в Индии самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, приземлился из-за дыма на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание Ajitjalandhar.com.
Отмечается, что летящий из индийского Тируччираппалли самолет сингапурского лоукостера сел в аэропорту Ченнаи.
Дым в салоне самолета заметил пилот, поэтому принял решение срочно посадить лайнер.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причина задымления на борту пока не установлена. Специалисты расследуют причину возникновения задымления.
Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.
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