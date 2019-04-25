В период, когда новый смартфон уже готов, но его анонс еще не состоялся, модель обычно проходит закрытое тестирование. Прототипы устройств, как правило, выдают сотрудникам компании-производителя, которые повседневно используют их, чтобы выявить возможные проблемы и недоработки. На днях произошел казус с Honor - дочерним брендом китайской корпорации Huawei. Один из его прототипов пропал в Германии, и теперь нашедшему аппарат предлагают вернуть его за вознаграждение €5000, сообщает techno.bigmir.net.

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Предсерийный образец какой модели был утрачен, разумеется, не сообщается. Известно лишь, что гаджет был облачён в серый защитный чехол, который скрывал его заднюю панель. Считается, что телефон пропал в поезде ICE 1125, который отбыл из Дюссельдорфа в 6:06 и прибыл в Мюнхен 11:08 утра по местному времени в минувший понедельник, 22 апреля.

Точными данными о том, был смартфон просто утерян или же его украли, Honor не располагает. Прототип находился в пользовании сотрудника маркетингового отдела компании Морица Шайдля (Moritz Scheidl), который возвращался в указанном поезде после пасхальных каникул, проведённых с семьей. Шайдль утверждает, что на протяжении всей поездки аппарат был спрятан в рюкзаке, но когда он по возвращении собрался зарядить устройство, то не обнаружил его.

Ранее сообщалось, что Apple очутилась в центре скандала, а также из Facebook могут исчезнуть "лайки".